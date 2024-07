Agora é oficial! Os Boston Celtics anunciaram a assinatura de um novo contrato plurianual com Neemias Queta.

Tal como havia sido noticiado pela imprensa norte-americana, os campeões da NBA não exerceram o direito de opção por mais um ano no contrato anterior para, aproveitando a condição de jogador livre, poderem agora fazer um contrato de longa duração com o poste português.

Neemias foi o primeiro português a tornar-se campeão da NBA, tendo inclusive participado num dos jogos da final diante dos Dallas Mavericks.

«Estamos muito satisfeitos por o Neemias ter decidido regressar e assinar com os Celtics. Ele é um jogador de grande envergadura, com uma enorme mobilidade e alta cilindrada. Estamos muito entusiasmados com o seu impacto na última temporada, mas acredito que os seus melhores dias ainda estão por vir», afirmou Brad Stevens, diretor de operações da equipa, ao site oficial dos Celtics.

