VÍDEO: Celtics vencem após dois prolongamentos com Neemias em bom plano
Poste português registou seis pontos, cinco ressaltos e três assistências frente aos Brooklyn Nets
Os Celtics sofreram para vencer os Brooklyn Nets, na última madrugada.
Com Neemias Queta a titular, a equipa de Boston acabou por triunfar, por 130-126, apenas após dois prolongamentos.
O poste português estava em dúvida, devido a uma contusão, mas acabou por ser titular e em 29 minutos em campo registou seis pontos, cinco ressaltos, três assistências, um desarme de lançamento e um roubo de bola.
Em destaque nos Celtics voltou a estar Jaylen Brown, com 27 pontos, 10 ressaltos e 12 assistências, tendo Payton Pritchard sido, ainda assim, o melhor marcador da equipa, com 32 pontos.
Com mais este triunfo, a equipa de Neemias Queta segue no segundo lugar da Conferência Este e na próxima madrugada defronta os Bulls, em Chicago.
