O campeão em título da NBA caiu com estrondo na visita aos New York Knicks. Uma vez mais sem o lesionado Tatum, os Boston Celtics contaram com Neemias Queta – que conseguiu dois pontos e um ressalto em pouco mais de quatro minutos – mas acabaram derrotados (119-81). Para este desfecho contribuíram os parciais de 26-20, 38-17, 28-20 e de 27-24.

Assim, os Knicks encerraram a eliminatória em 4-2, evitando o empate do “Verdão”.

Entre os anfitriões, o britânico Anunoby (23 pontos), os norte-americanos Brunson (23 pontos) e Hart (dez pontos, 11 ressaltos e 11 assistências), e o dominicano Bridges (22 pontos) foram as estrelas. Do outro lado, Brown foi o mais inconformado, com 20 pontos.

Nas meias-finais dos playoffs, os Knicks vão medir forças com os Indiana Pacers, iniciando a eliminatória em casa, na madrugada de 22 de maio (1h).

Na outra meia-final estão os Minnesota Timberwolves, que aguardam por Oklahoma City Thunder ou Denver Nuggets, que decidem a contenda na noite deste domingo (20h30).