Neemias Queta bateu o seu recorde pessoal de tempo jogado num encontro da NBA e foi decisivo para o triunfo dos Celtics sobre os Raptors, por 126-123, após prolongamento.

O poste português foi titular na equipa de Joe Mazzula, no lugar do lesionado Jrue Holiday, e jogou 33.07 minutos, tendo registado 12 pontos (6 em 8 lançamentos de campo), oito ressaltos e duas assistências, destacando-se também no plano defensivo.

Neemias fez a 42,5 segundos do fim dois pontos que levaram a partida para prolongamento, onde a equipa de Boston acabou por vencer com um triplo de Jayson Tatum, após um desarme decisivo de Neemias, para delírio de um TD Garden repleto.

Com esta vitória, os Boston Celtics, atuais campeões da NBA, mantêm-se no segundo lugar da Conferência Este, com 11 vitórias em 14 jogos.