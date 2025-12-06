VÍDEO: Neemias em destaque no arraso do Celtics aos Lakers
OKC continuam imparáveis e registaram a 14.ª vitória consecutiva
Os Celtics venceram o maior «clássico» da NBA. Na receção aos Lakers, a equipa de Boston, que contou com Neemias Queta a titular, arrasou a equipa de Los Angeles (126-105), que não contou com Lebron James e Luka Doncic.
A equipa do português registou a quarta vitória consecutiva. O destaque dos Celtics foi Jaylen Brown com 30 pontos, oito ressaltos e oito assistências. Já Neemias anotou dez pontos, seis ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola.
Pela formação dos Lakers, na ausência de Doncic e James, Austin Reaves foi a figura com 36 pontos e oito ressaltos.
Já os Oklahoma City Thunder continuam imparáveis neste arranque de temporada. Os OKC bateram os Dallas Mavericks (132-111), registando a 14.ª vitória consecutiva.
Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP, brilhou uma vez mais com 33 pontos, cinco ressaltos e seis assistências. Na equipa do Texas, o destaque foi Jaden Hardy, vindo do banco, que fez 23 pontos. OKC tem um impressionante registo de 22 vitórias e apenas uma derrota.
No embate entre Knicks e Jazz, a formação de New York teve o melhor arranque de num jogo no presente século. Aos seis minutos de jogo já vencia por 23-0 (!).
No final, os Knicks venceram por 146-112. Jalen Brunson foi a figura com 33 pontos e quatro ressaltos. Do lado dos Jazz, Lauri Markkanen, com 18 pontos e nove ressaltos, foi o mais inconformado.
Outros resultados:
Miami Heat 105-106 Orlando Magic
Denver Nuggets 134-133 Atalanta Hawks
San Antonio Spurs 117-130 Cleveland Cavaliers
Portland Trail Blazers 116-122 Detroit Pistons
Charlotte Hornets 111-86 Toronto raptors
Indiana Pacers 120-105 Chicago Bulls
Phoenix Suns 98-117 Houston Rockets
Los Angeles Clippers 98-107 Memphis Grizzlies
Philadelphia Sixers 116-101 Milwaukee Bucks