VÍDEO: Neemias Queta em destaque no triunfo categórico dos Celtics
Equipa de Boston venceu por 132-106 em Atlanta e poste português fez 14 pontos e sete ressaltos
Neemias Queta esteve em destaque no triunfo categórico dos Boston Celtics, que esta madrugada venceram os Hawks, em Atlanta, por 132-106.
Com o poste internacional português a titular, a equipa de Boston foi demolidora sobretudo no segundo período (em que marcou 52 pontos) e registou a melhor primeira parte da temporada, chegando ao intervalo a vencer por 82-51, uma diferença de 31 pontos.
Na segunda parte, a equipa de Joe Mazzulla controlou os acontecimentos e fez descansar os titulares, fazendo descansar os jogadores titulares, entre os quais Neemias Queta, que em 23 minutos e 38 segundos em jogo registou 14 pontos, 7 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola e 1 desarme de lançamento.
O melhor marcador dos Celtics voltou a ser Jaylen Brown, que fez com 41 pontos, 6 ressaltos e 2 assistências.
A equipa de Boston ocupa o segundo lugar na Conferência Este, com 26 vitórias em 41 jogos.