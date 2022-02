A imprensa norte-americano, com especial destaque para a ESPN, avançou nas últimas horas que James Harden foi trocado pelos Brooklyn Nets para os Philadelphia 76ers, a par de Paul Millsap.



Harden, de 32 anos, terá exercido pressão para a saída, na sequência dos mais resultados recentes da equipa. Em troca, os Brooklyn Nets vão receber Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas primeiras escolhas no draft.



Os Philadelphia 76ers abdicam da sua primeira escolha em 2022, que pode ser adiada para 2023, e da primeira escolha em 2027. Neste caso, a cedência está protegida, como avança o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN.

The Nets will get the Sixers' 2022 first-round pick unprotected with a right to defer until 2023 and a 2027 first-round pick protected 1-to-8, sources tell ESPN. The 2027 pick would roll over to 2028 protected 1-to-8 again. The pick turns into two seconds and $2M in 2029.