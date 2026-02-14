Campeão do mundo em duas ocasiões com o Brasil, Cafu foi convidado para participar no Jogo das Celebridades do NBA All-Star Game e mostrou dotes… com a bola no pé.

Ao ser apresentado na Califórnia, na última noite, o antigo internacional brasileiro entrou na quadra em grande estilo, a dar vários toques seguidos na bola, fazendo lembrar os tempos em que brilhava na lateral-direita.

Cafu ficou na equipa de Giannis Antetokounmpo e dos irmãos do basquetebolista grego, enquanto do outro lado esteve um conjunto comandado pelo ator e comediante Anthony Anderson. No final, a equipa de Cafu saiu por cima e venceu por 65-58.