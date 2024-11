Neemias Queta voltou a merecer a confiança de Joe Mazzulla e foi titular na vitória dos Celtics em Brooklyn frente aos Nets por 139-114.



Em cerca de 20 minutos em campo, o poste português anotou oito pontos (marcou todos os cestos tentados), somou uma assistência e um ressalto na vitória folgada dos campeões que tiveram em Jayson Tatum a grande figura. O extremo ficou perto de um triplo-duplo (39 pontos, nove ressaltos e dez assistências). Do lado da equipa de Brooklyn, Ziaire Williams foi o melhor marcador com 23 pontos.



No Texas, Victor Wembanyama marcou 50 pontos (máximo de carreira) e ajudou os San Antonio Spurs a baterem os Wizards (139-130). O conjunto da capital dos Estados Unidos teve em Poole o melhor marcador (42 pontos).



Já em Milwaukee os Bucks precisaram de um «super» Giannis Antetokounmpo e de prolongamento para derrotarem os Pistons (127-120). Sem Lillard, lesionado, o grego carregou a equipa de Doc Rivers e marcou 59 pontos (!) numa noite memorável.



Nota ainda para o terceiro triunfo seguido dos Lakers em casa, desta feita frente aos Grizzlies (128-123) com LeBron James a anotar (mais um) triplo-duplo de 35 pontos, 12 ressaltos e 15 assistências. Jogaço do King que ofuscou o desempenho de Jaren Jackson, jogador dos Memphis que teve 29 pontos, sete ressaltos e uma assistência na folha estatística.



Todos os resultados



Orlando Magic-Indiana Pacers, 94-90

Brooklyn Nets-Boston Celtics, 114-139

New York Knicks-Chicago Bulls, 123-124

Okhlahoma City Thunder-New Orleans Pelicans, 106-88

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, 106-114

Houston Rockets-Los Angeles Clippers, 111-103

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons, 127-120

San Antonio Spurs-Washington Wizards, 139-130

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies, 128-123

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves, 106-98

Sacramento Kings-Phoenix Suns, 127-104