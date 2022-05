Com 30 pontos de Jaylen Brown e 29 de Tatum, o Celtics venceram os Milwaukee Bucks por 109-86 e igualaram a série (1-1).



Brown teve uma primeira parte de grande nível, período no qual marcou 25 pontos - converteu seis dos dez triplos tentados. A outra estrela da equipa de Boston, Tatum, teve 50 por cento de eficácia da linha de três pontos (cinco em dez) e fez 29 pontos, além de oito assistências.

Giannis Antetokounmpo ficou aquém do esperado muito por culpa da forma como os Celtics defenderam. Ainda assim, o grego foi o melhor marcador dos campeões em título com 28 pontos (marcou 11 dos 27 lançamentos que tentou) e nunca pareceu confortável no encontro.



Por sua vez, os Memphis Grizzlies bateram os Golden State Warriors por 106-101 e empataram a série. Ja Morant marcou 47 (!) pontos e estabeleceu novo recorde na carreira. O base marcou, de resto, os últimos 15 pontos. Impressionante.



Curry e Poole anotaram 27 e 20 pontos, respetivamente, pese a baixa percentagem de lançamento de três pontos. Por sua vez, Thompson ficou-se pelos 12 pontos.