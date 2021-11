Pela segunda vez este mês, Scottie Pippen «disparou» na direção de Michael Jordan. Depois de ter assumido que não gostou da forma como a equipa dos Bulls foi retratada no documentário «The Last Dance», o antigo basquetebolista desvalorizou uma das míticas prestações do antigo colega de equipa nos Bulls.



«Vou fazer uma pergunta. É mais fácil jogar com uma hérnia discal ou com uma gripe? Dizem sempre que o pior é ter umas costas más. Não vejo muitos jogos de jogadores com as costas em mau estado, mas vejo muitos jogos de jogadores com gripe. Gripe? Por favor», disse, aos microfones da rádio SiriusXM's NBA.



Pippen fazia referência ao jogo dos Bulls contra os Utah Jazz, no qual Michael Jordan terá jogado engripado. Ainda assim, anotou 38 pontos.



Recorde esse jogo: