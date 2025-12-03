Está a ser um período intenso para Chris Paul. O experiente base da NBA foi dispensado dos Los Angeles Clippers 11 dias depois de ter anunciado que esta seria a última temporada da carreira.

Breaking: The Clippers are parting ways with Chris Paul, the team announced.



The team will work with him on the next step of his career. pic.twitter.com/sYOaWT2nWd — ESPN (@espn) December 3, 2025

A equipa de Los Angeles anunciaram os «caminhos separados» mas garantiram que irão apoiar o jogador na próxima fase da carreira. Shams Charania, insider da ESPN na NBA, deu nota de que o «modo de liderança» de Paul estava em choque com a organização. O base, inclusive, não falava com o treinador, Ty Lue, há semanas, avança a mesma fonte.

Importante lembrar que Chris Paul representou os Clippers entre 2011 e 2017, sendo uma das lendas da instituição. Regressou este ano, anunciando posteriormente que esta seria a «última dança da carreira». Eis que descobriu... que foi dispensado.

«Acabei de descobrir que vou ser mandado para casa», escreveu Paul numa história do Instagram. Cerca de seis horas antes tinha partilhado highlights da última passagem em Los Angeles.