Os Cleveland Cavaliers foram multados pela NBA em 100 mil dólares. Isto por terem deixado de fora do jogo frente aos Miami Heat Donovan Mitchell e Evan Mobley para que pudessem descansar.

Pode parecer estranho para quem não acompanha o mundo da NBA, mas a realidade é que a liga norte-americana de basquetebol tem uma «política de participação de jogadores». É preciso referir que a fase regular da NBA tem 82 jogos, com as equipas a jogarem de dois em dois dias. Podem, inclusive, ter dois jogos em dois dias.

No entanto, além de um desporto, a NBA é também um produto. E, como tal, para vender da melhor maneira esse mesmo produto, precisam de contar com os melhores jogadores no máximo de jogos possíveis. No passado recente, muitas equipas faziam descansar as estrelas para gerir melhor o esforço.

Ora, a NBA arranjou maneira de impedir isso. Com a «política de participação de jogadores», os jogadores só podem não comparecer num jogo em caso de lesão. Caso contrário as equipas são multadas, tal como aconteceu com os Cavs.

A equipa de Cleveland lá venceu os Miami Heat (130-116), no passado dia 12 de novembro. Tinham, de facto, outro jogo no dia 13 de novembro, desta feita frente aos Raptors. Optaram, portanto, por fazer descansar os dois melhores jogadores. Uma decisão que saiu cara, até porque perderam no dia seguinte frente em Toronto já com Mitchell e Mobley.