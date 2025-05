Kenny Atkinson, dos Cleveland Cavaliers, foi eleito o melhor treinador do ano (2024/25) da NBA.

Naquela que é a primeira temporada ao leme dos Cavaliers, o treinador de 57 anos conseguiu levar a equipa ao melhor registo da Conferência Este na fase regular.

De referir que Atkinson conseguiu a quarta melhor marca que alguma vez um treinador registou na temporada de estreia.

Esta é também a terceira vez que um treinador desta equipa é considerado o melhor do ano, depois de Bill Fitch (1975/76) e Mike Brown (2008/09).

Os Cavaliers estão atualmente nos quartos de final do playoff e perderam o primeiro jogo da série frente aos Indiana Pacers.

