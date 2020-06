É habitual os desportistas mais famosos investiram parte dos rendimentos em carros de luxos. Já foram vários os jogadores ou antigos jogadores que abriram as suas garagens para ostentar as respetivas máquinas, desde velhas relíquias aos mais modernos topos de gama.

Já tínhamos mostrado a excêntrica coleção de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo, agora mostramos também alguns dos muitos carros de Michael Jordan, alguns deles captados pelas câmaras do The Last Dance, o documentário da Netflix que relançou a antiga estrela da NBA para a ribalta.

Uma coleção que conta, entre muitos outros, carros como um Chevrolet Corvette C-4 ZR1, um Ferrari 512 TR, um Cadillac XLR - V, um Porsche 911, um Land Rover Range Rover HSE 4.6, um Aston Martin DB 7, um Audi R8 V-10, um Lamborghini Huracan, um Bentley Continental GT 6.0, um Porsche 911 Turbo Cabriolet Start Nose, um Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport, um Mercedes SL class ou um simples Toyota LC.