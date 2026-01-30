Houve «show» de Duke na madrugada de NBA. No encontro entre os Dallas Mavericks e os Charlotte Hornets, quem brilhou foram os rookies – Cooper Flagg e Kon Knueppel – agora rivais que há coisa de meses eram colegas na equipa universitária de Duke. Ambos atingiram um novo recorde de pontos na carreira.

No final, o triunfo sorriu aos Hornets (123-121), num encontro disputado até ao último lançamento. Apesar da derrota, o grande destaque vai para Flagg, primeira escolha do draft de 2025, que fez um duplo-duplo de 49 (!) pontos e dez ressaltos. O extremo dos Mavs tronou-se no jogador mais jovem de sempre a atingir esta pontuação num encontro.

19-year-old Cooper Flagg's 49 points vs. Charlotte was the most by a teenager in NBA history 🤯 pic.twitter.com/HHNklCjq0I — ESPN Insights (@ESPNInsights) January 30, 2026

Pela formação do Texas, Brandon Williams (15 pontos) e Klay Thompson (16 pontos) foram os que mais contribuíram.

Do outro lado, houve também espetáculo de rookie. Knueppel, quarta escolha do draft de 2025, anotou 34 pontos. Brandon Miller (23 pontos) e Lamelo Ball (22 pontos e nove assistências) também contribuíram para o triunfo.

Os Hornets registam a quinta vitória seguida e assumem a 11.ª posição da Conferencia Este. Os Mavs, por sua vez, não ganham há três jogos e estão no 12.º posto da Conferencia Oeste.

Noutro jogo da madrugada, os campeões, Oklahoma City Thunder, perderam na visita aos Minnesota Timberwolves (123-111).

Nem os 30 pontos, seis ressaltos e oito assistências de Shai chegaram para o triunfo de OKC. Do lado dos Timberwolves, Edwards foi o destaque com 26 pontos, cinco assistências e cinco ressaltos.

Apesar da derrota, Oklahoma continua a liderar a Conferência Oeste com larga vantagem. Têm agora 38 vitórias e 11 derrotas. Minnesota, por sua vez, é quinto da conferência com 30 vitórias e 19 derrotas.

Outros resultados:

Sacramento Kings 111-113 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 99-109 Washington Wizards

Miami Heat 116-113 Chicago Bulls

Houston Rockets 104-86 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 103-107 Denver Nuggets

Detroit Pistons 96-114 Phoenix Suns.