Os Portland Trail Blazers confirmaram esta segunda-feira que Damian Lillard vai perder o resto da temporada da NBA.

«Damian Lillard progrediu bem na reabilitação após a cirurgia abdominal em janeiro. Ele atingiu vários pontos importantes de desempenho até agora e continuará a reabilitação nas próximas semanas. Lillard perderá o que resta da temporada 2021-22», lê-se no comunicado do emblema do estado de Oregon.

Lillard jogou pela última vez a 31 de dezembro, antes da operação a 13 de janeiro. O basquetebolista, que esteve por seis vezes no All Star, tem uma média de 24 pontos, sete assistências e quatro ressaltos nos 29 jogos em que participou na presente época.

A fase regular tem sido difícil para a equipa de Portland, que soma 26 vitórias contra 44 derrotas e segue no 12.º lugar da Conferência Oeste, com poucas probabilidades de chegar aos play-offs, algo que conseguiu sempre nas últimas oito temporadas. Nos últimos dez jogos, venceu apenas um.