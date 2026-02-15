VÍDEO: Lillard entra para a história e vence concurso de triplos pela terceira vez
Base dos Blazers tornou-se no terceiro jogador a vencer esta competição em três ocasiões
O fim-de-semana All-Star da NBA, que está a decorrer em Los Angeles, está prestes a chegar ao fim. Este sábado à noite, como de costume, tivemos os famosos concursos, com algumas diferenças.
Damian Lillard, base dos Portland Trail Brazers, venceu pela terceira vez o concurso de três pontos. Sucede, assim, a Tyler Herro, dos Miami Heat, que venceu em 2025.
Foi renhido com Devin Booker, base dos Phoenix Suns que já venceu o concurso em 2018. Knueppel, rookie dos Chatlotte Hornets, também esteve em destaque, chegando à segunda ronda.
Porém, no final deu para Lillard, que entra para uma lista restrita de três nomes que conquistaram este troféu pelo menos três vezes: Larry Bird, Craig Hodges e agora Lillard.
Já o Skill Challege foi substituído pelo Shooting Challege. Nesta primeira edição, o vencedor foi a equipa composta pela dupla dos New York Knicks: Jalen Brunson e KAT.
Ora bem, até então o Skill Challege era o concurso que compunha este fim-de-semana. Como o nome indica, era composto por várias «skills» do jogo: desde o drible em velocidade, passe e lançamentos.
Se bem se recorda, no último ano houve a marcante «batota» de Chris Paul, que já se reformou, e Victor Wembanyama.
Este ano Adam Silver, comissário da NBA, optou então por criar o «Shooting Challege». Como o nome indica, trata-se de um concurso de lançamento. Neste caso, há vários pontos marcados das zonas onde o trio deve lançar a bola, sempre a tentar avançar conforme o cronometro vai também passando.
Jalen Brunson, base dos Knicks, foi o homem responsável pelo lançamento vencedor desta primeira edição.
No que toca ao que costuma ser o espetáculo da noite, o concurso de afundanços, Keshad Johnson, dos Miami Heat, foi o grande vencedor. A competição contou ainda com Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) e Jase Richardson (Orlando Magic).
O extremo dos Heat conquistou o troféu com uma pontuação total de 97,4 na final. No júri participaram os antigos vencedores do concurso Dwight Howard, Dominique Wilkins, Brent Barry, Corey Maggette e Julius Erving.
Johnson sucede, assim, a Mac McClung, que venceu os último três concursos de afundanços. O agora base dos Chicago Bulls não participou nesta edição.