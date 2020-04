Denis Rodman, cinco vezes campeão da NBA, está na história da modalidade e, entre os seus vários feitos, está o facto de ter feito parte da gloriosa equipa dos Chicago Bulls de Michael Jordan.

Ainda assim, o ex-base é também conhecido pelas diversas polémicas que se viu envolvido fora dos pavilhões. Em declarações à Marca, Rodman revelou um episódio peculiar da sua relação amorosa com... Madonna, na altura em que representava os San Antonio Spurs, entre 1993 e 1995.

«A Madonna disse-me que se a engravidasse me dava 20 milhões de dólares. Estava a jogar em Las Vegas e quando me ligou a avisar de que estava a ovular. Eu respondi: 'estou aí em cinco horas'», revelou o norte-americano.

Mas regressando ao seu período mais mediático, nos Chicago Bulls (1995-1998), Rodman também revelou algo muito interessante relativamente a Michael Jordan e Scottie Pippen, outra das grandes estrelas dos Bulls, na época.

É que a sua relação com os dois companheiros de equipa... era praticamente inexistente. «Complementávamo-nos muito bem dentro do campo. Era muito divertido mas durante três anos não troquei uma palavra com o Jordan ou o Pippen fora do campo», admitiu.