NBA: Schroder suspenso três jogos por tentar agredir Doncic
Alemão fez uma espera ao base dos Los Angeles Lakers após o jogo
A NBA suspendeu Dennis Schroder, base dos Sacramento Kings, por três jogos. Em causa está o facto de o alemão ter tentado agredir Luka Doncic. O caso remota ao passado dia 28 de dezembro.
The following was just released by the NBA: pic.twitter.com/ptF5zhjUEo— NBA Communications (@NBAPR) January 11, 2026
Os Lakers venceram os Kings (125-101). Doncic brilhou com 34 pontos e sete assistências. Já Schroder somou 11 pontos e também sete assistências. Os jogadores pegarem-se durante o encontro, com várias trocas de palavras e alguns empurrões durante a partida.
Após o jogo, Schroder esperou por Doncic à porta do balneário dos Lakers, onde confrontou o esloveno e tentou, inclusive, agredi-lo. A NBA reagiu, suspendendo o internacional alemão por três jogos.
