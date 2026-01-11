A NBA suspendeu Dennis Schroder, base dos Sacramento Kings, por três jogos. Em causa está o facto de o alemão ter tentado agredir Luka Doncic. O caso remota ao passado dia 28 de dezembro.

Os Lakers venceram os Kings (125-101). Doncic brilhou com 34 pontos e sete assistências. Já Schroder somou 11 pontos e também sete assistências. Os jogadores pegarem-se durante o encontro, com várias trocas de palavras e alguns empurrões durante a partida.

Após o jogo, Schroder esperou por Doncic à porta do balneário dos Lakers, onde confrontou o esloveno e tentou, inclusive, agredi-lo. A NBA reagiu, suspendendo o internacional alemão por três jogos. 

