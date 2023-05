A NBA está ao rubro, e viveu no domingo uma noite de emoções fortes.

Na Pensilvânia, os Philadelphia 76ers empataram a série frente aos Boston Celtics (2-2), com um triunfo, após prolongamento, por 116-115.

James Harden havia sido o MVP no jogo um, mas nos dois encontros seguintes esteve aquém do esperado. Pois bem, este domingo voltou a brilhar.

O basquetebolista de 33 anos enviou o jogo para o prolongamento com um lançamento de dois pontos a poucos segundos do fim. No prolongamento, foi um triplo seu que garantiu a vitória aos 76ers – como se não bastasse, Harden somou 42 pontos, oito ressaltos e nove assistências.

Em grande esteve também Joel Embiid, com 34 pontos, 13 ressaltos e quatro assistências. Nos Celtics, Jayson Tatum foi o jogador em maior evidência: 24 pontos, 18 ressaltos e seis assistências.

Jokic não chega para Durant e Booker

No Arizona, os Phoenix Suns também empataram a série frente aos Denver Nuggets – triunfo por 129-124 –, eles que tinham perdido os dois primeiros jogos, fora de casa.

Nikola Jokic esteve a um nível estratosférico para os Nuggets, com 53 pontos, quatro ressaltos e 11 assistências. Ainda assim, insuficiente.

E insuficiente porque do outro lado os Suns têm uma dupla – Chris Paul está lesionado – capaz de bater qualquer adversário: Kevin Durant e Devin Booker.

Durant somou 36 pontos, 11 ressaltos e seis assistências, Booker também fez um duplo-duplo, com os mesmos 36 pontos, mas seis ressaltos e 12 assistências.

A partida ficou ainda marcada por um momento tenso: Jokic recebeu uma falta técnica depois de empurrar o dono dos Suns, num lance em que a bola foi para a bancada.