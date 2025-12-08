NBA
NBA: jogador multado em 30 mil euros por atirar a bola contra adversário
Desmond Bane, dos Magic, teve um momento tenso com OG Anunoby na derrota frente ao Knicks
Desmond Bane, base dos Orlando Magic, foi multado em 35 mil dólares (cerca de 30 mil euros) pela NBA por atirar a bola «com força» contra um adversário na madrugada desta segunda-feira.
Na derrota frente aos New York Knicks (106-100), no Madison Square Garden, o jogador de Orlando teve uma atitude «antidesportiva» depois de atirar com intenção a bola de jogo contra OG Anunoby, extremo dos Knicks, na sequência de um lance.
O incidente ocorreu quando faltavam cerca de seis minutos para o fim do jogo. No momento, Bane levou uma falta técnica, sendo agora multado pela liga norte-americana de basquetebol, que confirmou a decisão em comunicado.
Veja o vídeo do lance:
