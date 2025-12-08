Desmond Bane, base dos Orlando Magic, foi multado em 35 mil dólares (cerca de 30 mil euros) pela NBA por atirar a bola «com força» contra um adversário na madrugada desta segunda-feira.

Na derrota frente aos New York Knicks (106-100), no Madison Square Garden, o jogador de Orlando teve uma atitude «antidesportiva» depois de atirar com intenção a bola de jogo contra OG Anunoby, extremo dos Knicks, na sequência de um lance.

O incidente ocorreu quando faltavam cerca de seis minutos para o fim do jogo. No momento, Bane levou uma falta técnica, sendo agora multado pela liga norte-americana de basquetebol, que confirmou a decisão em comunicado.

Veja o vídeo do lance:

RELACIONADOS
VÍDEO: Djokovic aposta em Portugal para vencer o Mundial 2026
Futsal: Sporting atropela Torreense na ressaca da Champions
Judo: Patrícia Sampaio retoma liderança mundial em -78 kg
INCRÍVEL: McLaren de Norris vendido por quase 10 milhões de euros