Luka Doncic fez história, na madrugada deste domingo, ao tornar-se no primeiro jogador de sempre a conseguir somar pelo menos 30 pontos com «triplo-duplo», em seis jogos consecutivos na NBA. O basquetebolista esloveno foi essencial para garantir o triunfo dos Dallas Mavericks por 142-124, diante dos Detroit Pistons, penúltimos na Conferência Este.

Nos outro jogos da noite, os Boston Celtics levaram a melhor frente aos Phoenix Suns, com um triunfo de 117-107. Os líderes da Conferência Este voltaram a ter Jayson Tatum como grande referência, com um «duplo-duplo» de 29 pontos e dez ressaltos. Do lado dos «Suns», os 45 pontos e dez assistências de Kevin Durant não foram suficientes para impedir o regresso às derrotas para a formação de Arizona.

Quanto aos Golden State Warriors deram continuidade ao pior registo da época, com a terceira derrota somada nos últimos quatro jogos. A equipa de São Francisco perdeu diante dos San Antonio Spurs, últimos classificados da Conferência Oeste, por 126-113. Keldon Johnson foi o destaque da partida, com um «duplo-duplo» de 22 pontos e 11 assistências.

Outros resultados:

Charlotte Hornets 110-99 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 142-121 Utah Jazz

Portlant Trail Blazers 128-118 Toronto Raptors