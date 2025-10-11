NBA
Há 9 min
NBA: irmão de Jokic condenado a pena suspensa
Strahinja Jokic foi apanhado a agredir um espetador durante um jogo entre os Denver Nuggets e os Los Angeles Lakers
Strahinja Jokic, irmão do basquetebolista Nikola Jokic, que atua nos Dever Nuggets da NBA, foi condenado a uma pena de prisão suspensa de um ano.
Tudo aconteceu depois de o irmão da estrela sérvia ter sido filmado a agredir um espetador nas bancadas durante um jogo entre os Nuggets e os Lakers, em abril de 2024.
Inicialmente acusado de crimes mais graves, Strahinja chegou a um acordo com as autoridades, admitindo culpa pelos delitos de desobediência e invasão de propriedade privada.
