Strahinja Jokic, irmão do basquetebolista Nikola Jokic, que atua nos Dever Nuggets da NBA, foi condenado a uma pena de prisão suspensa de um ano.

Tudo aconteceu depois de o irmão da estrela sérvia ter sido filmado a agredir um espetador nas bancadas durante um jogo entre os Nuggets e os Lakers, em abril de 2024.

Inicialmente acusado de crimes mais graves, Strahinja chegou a um acordo com as autoridades, admitindo culpa pelos delitos de desobediência e invasão de propriedade privada.