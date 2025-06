Os Indiana Pacers venceram na madrugada desta sexta-feira os Oklahoma City Thunder por 111-110 no primeiro jogo da final da NBA.

A formação da casa entrou melhor no encontro e foi para o intervalo a vencer por 57-45 depois de triunfarem nos dois primeiros períodos por 29-20 e 28-25.

No entanto, o jogo teve duas partes distintas e a segunda foi de recuperação para a formação de Indiana.

No terceiro quarto, os Pacers conseguiram vencer por 28-31, mas foi nos derradeiros 12 minutos que conseguiram liderar por uma única vez e quando mais interessava.

Haliburton, estrela dos Pacers, com um excelente lançamento de meia distância conseguiu colocar a sua equipa a vencer por 111-110 a três décimos de segundo do final da partida e garantiu o triunfo no primeiro jogo da final da NBA, num encontro que nem os 38 pontos de Shai Gileous-Alexander foram suficientes para evitar a derrota dos Thunder.

Veja aqui o resumo do encontro: