Ao serviço dos Maine, Neemias Queta ajudou a equipa satélite dos Boston Celtics a selarem a presença nos play-offs da G-League, divisão de desenvolvimento da NBA. No reduto dos Texas Legends, o poste português contribui para um triunfo arrancado a ferros, por 109-110, e apenas selado nos instantes finais.

Integrado no cinco inicial, Neemias Queta viu os anfitriões edificarem uma vantagem de 11 pontos até ao intervalo, graças aos parciais de 33-26 36-32.

No segundo tempo, os «pupilos» de Boston aqueceram motores no terceiro quarto (29-30) e aplicaram a reviravolta no derradeiro parcial (11-22). Um lance livre concretizado por Jordan Walsh confirmou o triunfo forasteiro.

Em 22 minutos, Neemias Queta anotou 13 pontos, sete ressaltos, seis assistências, um roubo de bola e cinco faltas. Portanto, o internacional português assistiu ao desfecho do encontro desde o banco. Em todo o caso, Queta foi um dos jogadores mais benéficos em campo. Olhando ao quadro estatístico, os Maine mantiveram o equilíbrio – e até se superiorizaram – enquanto o poste esteve em jogo.

Melhor, apenas Jordan Walsh, que além de 27 pontos, conseguiu 10 ressaltos e uma assistência, em 36 minutos. Em simultâneo, Drew Peterson esteve próximo do triplo-duplo, conseguindo 17 pontos, 10 ressaltos e nove assistências.

Entre o conjunto texano, Olivier-Maxence Prosper foi a referência ofensiva, com 28 pontos.

Este triunfo permitiu aos Maine Celtics conservarem o segundo lugar na Conferência Este, com 21 vitórias e 13 derrotas, em igualdade com os Indiana Mad Ants (3.º), equipa filiada dos Indiana Pacers. No topo da tabela, como estava já assegurado, ficaram os Osceola Magic, equipa base dos Orlando Magic.

Quanto aos Texas Legends, terminaram no nono lugar da Conferência Oeste, vencida pelos Stockton Kings, velhos conhecidos de Neemias Queta.

Seguem-se os «oitavos» dos play-offs. Uma vez que os primeiros e segundos classificados das conferências avançam para os «quartos», os Maine Celtics aguardam pelo desfecho do duelo entre Indiana Mad Ants e Delaware Blue Coats, campeões em título.

Esta primeira eliminatória decorre na próxima quarta-feira, com os quartos de final agendados para a noite seguinte. Os Celtics jogam à meia-noite desta quarta-feira.

Na última temporada, os Maine Celtics ficaram pelos quartos de final.

As meias-finais decorrem entre 7 e 9 de abril, e os jogos do título serão disputados a 12 e 15 de abril.