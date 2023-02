Com 22 pontos, cinco assistências, nove ressaltos e um desarme de lançamento, Neemias Queta esteve em evidência no primeiro All Star Game da G-league - liga de desenvolvimento da NBA.



O poste português foi o melhor marcador da «Team Scoot» e o terceiro do jogo com 22 pontos, mas acabou por perder frente à «Team Luka» por 178-162. De resto, o segundo melhor marcador do jogo foi Luka Garza, distinguido como prémio de MVP da partida, e o primeiro foi Sharife Copper (27 pontos).

Além dos habituais afundanços, Neemias Queta marcou um triplo (!), um lançamento que começa a aparecer cada vez mais no seu jogo.



Veja alguns dos melhores momentos do jogador português dos Kings no jogo: