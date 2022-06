Numa altura em que a lei sobre o porte de armas volta a estar no centro da polémica dos Estados Unidos da América, com vários tiroteios nos últimos dias, a NBA voltou a marcar uma posição.

No jogo dois da final entre Golden State Warriors e Boston Celtics, os jogadores das duas equipas entraram para o aquecimento com camisolas laranjas a exibir uma simples mensagem: «Acabem com a violência armada.»

A mesma camisola foi usada pelos treinadores das duas equipas, Steve Kerr e Ime Udoka, respetivamente, nas conferências de imprensa antes da partida.

Warriors and Celtics are wearing "End Gun Violence" shirts ahead of Game 2 pic.twitter.com/OjtwLC3S0Y — Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2022

Kerr, técnico dos Warriors, já tinha prestado uma forte declaração antes do jogo quatro da série frente aos Dallas Mavericks, horas após o tiroteio que vitimou 19 crianças e duas professoras numa escola no Texas.

Em campo, recorde-se, a formação de Golden State venceu e empatou a série com os Celtics: 1-1.