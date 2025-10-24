Foram necessários quatro parciais e dez minutos de tempo extra para decidir o duelo em Indiana, entre Pacers e Oklahoma City Thunder. Na madrugada desta sexta-feira, os campeões em título venceram fora de portas por 141-135 (22-25, 32-22, 27-31, 32-35 e 28-22 [tempo-extra]), muito graças ao contributo do MVP da última edição, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander (55 pontos, oito ressaltos e cinco assistências).

Nos anfitriões, o canadiano Mathurin (36 pontos e 11 ressaltos) e o camaronês Pascal Siakam (32 pontos e 15 ressaltos) foram os mais inconformados.

Assim, ao cabo de dois jogos, os Thunder lideram a Conferência Oeste, enquanto os Pacers – com menos uma partida – ocupam o 11.º lugar da Conferência Este.

No outro duelo desta madrugada, os Golden State Warriors também recorreram a prolongamento e venceram na receção aos Denver Nuggets, por 137-131 (27-31, 34-39, 33-24, 26-26 e 17-11 [tempo-extra]). Nos anfitriões, o inevitável Steph Curry aplicou 42 pontos. Nos visitantes, Aaron Gordon (50 pontos) foi o mais inconformado.

Este desfecho deixa os Warriors na liderança da Conferência Oeste, em igualdade com os Thunder. Por sua vez, os Nuggets – que levam menos um jogo – ocupam o 11.º lugar dessa conferência.