Os Golden State Warriors venceram pela segunda vez consecutiva em casa dos San Antonio Spurs (109-108). Stephen Curry entrou para a história como o segundo jogador com mais de 25 anos a fazer mais de 45 pontos em dois jogos consecutivos. Juntou-se… a Michael Jordan.

Nesta partida referente à NBA Cup, Curry liderou os Warriors com 49 pontos e quatro ressaltos. Colecionou ainda 52,9 por cento de percentagem de lançamentos de três pontos. Do lado dos Spurs, Wembanyama, que teve um momento de tensão com Dryamond Green, foi o mais inconformado com 26 pontos e 12 ressaltos.

Numa noite em que muitas estrelas brilharam, James Harden não fugiu à regra. No triunfo 133-127 dos Los Angeles Clippers frente aos Dallas Mavericks, que contou com dois prolongamentos, o base anotou um triplo duplo de 41 pontos, 14 ressaltos e 11 assistências.

Pelos Mavs. Russel e Marshall colecionaram ambos 28 pontos, sendo os maiores pontuadores da equipa do Texas.

Já os Houston Rockets tiveram uma vitória segura frente aos Portland Trail Blazers (140-116). Kevin Durant foi o destaque da partida com 30 pontos, somando ainda cinco ressaltos e três assistências.

Os Los Angeles Lakers bateram os New Orleans Pelicans (118-104) em mais uma noite de inspiração da dupla de Los Angeles. Austin Reaves fez 31 pontos, sete assistências e quatro ressaltos. Já Luka Doncic anotou 24 pontos, 12 assistências e sete ressaltos.

Outros resultados:

Miami Heat 132-140 New York Knicks

Brooklyn Nets 98-105 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 105-114 Detroit Pistons

Charlotte Hornets 134-147 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 110-124 Minnesota Timberwolves