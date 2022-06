Os Golden State Warriors venceram os Boston Celtics no quarto período no quinto jogo da final, por 104-94, e estão a um triunfo do título da NBA.

Em São Francisco, o cinco de Steve Kerr entrou forte (24-8) e chegou ao intervalo a liderar por 12 pontos (51-39), mas, ao contrário dos quatro primeiros encontros – mais 49 pontos no total -, perdeu claramente o terceiro período (24-35). Ainda assim, um ‘triplo’ de Jordan Poole sobre a ‘buzina’ permitiu aos Warriors virar na frente (75-74) e dar o mote para um grande derradeiro período dos locais, que abriram com 10-0 (85-74) e nunca mais deixaram os Celtics chegar perto.

A façanha dos anfitriões é ainda mais significativa tendo em conta que Stephen Curry, autor de 43 pontos no quarto jogo se ficou pelos 16 e não marcou qualquer triplo (falhou nove), depois de 233 jogos, entre época regular e «playoffs», com pelo menos um – não ficava em branco desde 8 de novembro de 2018.

Com Curry apagado, ainda que com oito assistências, liderou Andrew Wiggins, que terminou o embate com 26 pontos, 13 ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola, secundado por Klay Thompson, com 21 pontos, incluindo cinco triplos.

«Faço tudo para ajudar a equipa a vencer, seja marcar pontos, ganhar ressaltos ou defender. Estamos a um triunfo do título, o que é uma oportunidade de uma vida. Mal posso esperar pelo jogo», afirmou Wiggins, o melhor em campo.

Destaque também para os 31 pontos vindos do banco, muito por culpa de Gary Payton II, autor de 15, e Jordan Poole, que marcou 14, 11 dos quais entre o final do terceiro período e o início do quarto, num decisivo parcial de 18-3.

Nos Celtics, Jayson Tatum, com 27 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências, foi o melhor, seguido por Marcus Smart, com 20 pontos, enquanto Jaylen Brown esteve muito desinspirado, já que marcou 18, mas com cinco em 18 nos tiros de campo.

Desta forma, os Warriors estão a um triunfo do título, que podem conquistar na quinta-feira, em Boston.