Gregory Jackson, também conhecido como GG Jackson, dos Memphis Grizzlies, é o jogador mais jovem da NBA e recebeu muitos elogios depois da última exibição frente aos Golden State Warriors, incluindo de alguém que o deixou de boca aberta.

Após fazer 23 pontos, seis ressaltos e uma assistência, o jovem de 19 anos recebeu foi elogiado pelo lendário Shaquille O'Neal.

«Eu não tenho nenhuma pergunta, mas só quero dar-te os parabéns. Jogaste muito bem. Se as pessoas não sabiam quem és, agora já sabem. Estou muito orgulhoso», destacou o quatro vezes campeão da NBA e membro do «Hall of Fame».

O jovem limitou-se a agradecer, sem saber bem o que dizer, apenas com uma cara de espanto e um sorriso rasgado, afirmando ser uma honra ouvir tais palavras.

Veja o momento: