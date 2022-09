James Harden parece estar em forma para a próxima temporada. O base dos 76ers apresentou-se com quilos a menos na pré-temporada, ao contrário dos últimos dois anos, e aproveitou para brincar com a situação.



«Nesta pré-época perdi 45,3 quilos. Escrevam isso no twitter», disse Harden durante o Media Day da equipa de Philadelphia, fazendo o seu companheiro Joel Embiid sorrir.



Os treinos das equipas da NBA arrancaram esta terça-feira. A Liga norte-americana de basquetebol arranca dia 19 de outubro.



Veja: