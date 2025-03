No desporto, já se sabe, não há jogos iguais, mas há imagens marcantes que nos direcionam imediatamente para outras, em quase tudo idênticas, do passado, como aconteceu na última madrugada na NBA.

No embate entre os Lakers e os Grizzlies, Luka Doncic arrancou para um rápido contra-ataque e, de frente para o cesto, passou a bola para trás, sem olhar, deixando caminho livre para LeBron James afundar.

Ora, o fotógrafo captou o exato momento em que James está a afundar, com Doncic em grande plano, de costas, mas com a plena confiança que o companheiro estava a finalizar.

A imagem fica para a posteridade e a internet encarregou-se de «lembrar» uma outra imagem em quase tudo idêntica, também com Lebron James, mas com Dwayne Wade no lugar de Doncic, quando os dois basquetebolistas atuaram juntos no Miami Heat.

Ora veja: