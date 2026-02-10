Uma grande confusão no jogo entre Detroit Pistons e Charlotte Hornets, da liga norte-americana de basquetebol (NBA), na última noite, resultou na expulsão de quatro atletas.

Tudo aconteceu no terceiro período do jogo, com Moussa Diabaté e Miles Bridges, dos Hornets, assim como Jalen Duren e Isaiah Stewart, dos Pistons, a serem expulsos.

A altercação iniciou quando Duren sofreu uma falta de Diabaté e confrontou o adversário, cara a cara. Foi então que Duren atingiu Diabaté na cara, com a mão direita aberta, originando a confusão total. Diabaté respondeu e tentou atingir Duren com um soco, enquanto era segurado pelo adversário Tobias Harris.

Pelo meio, foi Bridges a atingir Duren com um murro no peito, enquanto este se afastava. Diabaté, visivelmente irritado com a situação inicial, teve de ser contido por jogadores e treinadores para não ir novamente na direção de Duren.

Já Stewart saltou depois do banco para defender Duren e trocar satisfações com Bridges: levou um soco deste e respondeu, dando vários murros em Bridges depois de o ter apanhado pelo pescoço.

A confusão, que durou pouco mais de 30 segundos, acabou com intervenção policial no terreno de jogo, que terminou com vitória dos Pistons por 110-104.