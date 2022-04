Durante mais de um minuto, os jogadores do New York Knicks e do Orlando Magic parece que deixaram de saber jogar basquetebol.

É uma sequência incrível de trapalhada atrás de trapalhada. Começa com um jogador que atira uma bola à cara de um colega de equipa, depois há um pouco de tudo. Equívocos, maus passes, escorregadelas, lançamentos desperdiçados e excesso de passos.

Vale a pena ver: