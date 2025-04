Jason Kidd, ex-basquetebolista que foi dez vezes All-Star, campeão da NBA em 2011 e Hall of Fame, tornou-se num dos proprietários do Everton, anunciou o histórico clube inglês.

A entrada do treinador dos Dallas Mavericks no emblema da Premier League dá-se através de um investimento na Roundhouse Capital Holdings, pertencente ao Grupo Friedkin, que detém, por exemplo, os italianos da Roma e adquiriu o emblema de Liverpool no final de 2024.

«Sinto-me honrado por juntar-me ao grupo dos proprietários do Everton num momento de tanta importância: com um novo estádio no horizonte e um futuro brilhante pela frente», disse Jason Kidd, de 52 anos.