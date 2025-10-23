O jogador dos Miami Heat, Terry Rozier, e o treinador dos Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foram detidos pelo FBI, na madrugada desta quinta-feira, por alegado envolvimento em jogos de azar, avançou a ESPN.

No que toca a Rozier, o jogador dos Miami Heat falhou a estreia no arranque do campeonato, por decisão do treinador, e acabou detido num hotel em Orlando, Flórida.

Apesar de não estar provado, a 23 de março de 2023, dia de jogo entre entre Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans, várias casas de apostas detectaram anomalias nas apostas em Terry Rozier - mais de 30 apostas em 46 minutos de um só apostador profissional no valor de 13 mil dólares. O apostador colocou dinheiro em apostas que previam números abaixo do esperado para Rozier (ressaltos, lançamentos e assistências) e acabou por sair a ganhar, visto que o jogador esteve em campo apenas dez minutos antes de abandonar, queixando-se de uma lesão no pé.

Relativamente a Billups, e de acordo com uma reportagem da ABC News, o treinador está envolvido num alegado caso de jogos de póquer ilegais da máfia. A detenção nada tem a ver com os jogos da NBA.

A juntar à dupla, o ex-jogador e treinador adjunto dos Cleveland Cavaliers, Damon Jones, também foi preso e acusado de fornecer informações privilegiadas dos jogos da NBA.