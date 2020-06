Stephen Curry e Klay Thompson, estrelas maiores dos Golden State Warriors, participaram na quarta-feira numa marcha anti-racistas, organizada pelo colega de equipa Juan Toscano-Anderson.

Kevon Looney e Damion Lee foram os outros jogadores dos Warriors que participaram na marcha pacífica em Oakland.

«Estamos todos aqui com o mesmo objetivo. Não apenas pelos negros. Neste momento, é uma questão racial, mas diz respeito a toda a humanidade e a todos os que no mundo são oprimidos», disse Toscano, o porta-voz do evento.

Este é mais um dos protestos anti-racistas dos muitos que têm acontecido nos últimos dias nos Estados Unidos da América, após a morte de George Floyd às mãos de um polícia, por asfixia. Outras figuras da NBA, como Michael Jordan e LeBron James também já se juntaram já se expressaram quanto ao tema.

Veja na galeria acima associada várias imagens da marcha, assim como nos vídeos abaixo.