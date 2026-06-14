A conquista do título da NBA pelos New York Knicks, o primeiro desde 1973, provocou uma explosão de entusiasmo nas ruas de Nova Iorque, mas a celebração acabou marcada por episódios de violência e desordem durante a madrugada de domingo.

Milhares de adeptos concentraram-se em Manhattan após a vitória por 94-90 sobre os San Antonio Spurs no quinto jogo da final. Contudo, à medida que a noite avançava, surgiram confrontos com a polícia, atos de vandalismo e vários incidentes em Times Square.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram adeptos a danificar viaturas policiais, a escalar estruturas metálicas e postes de iluminação e a subir para autocarros escolares, um dos quais acabaria por ser consumido pelas chamas.

O momento mais grave ocorreu cerca das 02h locais, perto da Broadway. Segundo a polícia de Nova Iorque, foram disparados vários tiros na zona, deixando um jovem de 17 anos ferido num pé. A vítima foi transportada para o hospital Bellevue em estado estável.

As autoridades confirmaram ainda a detenção de três pessoas de interesse na investigação e a apreensão de uma arma de fogo. Em paralelo, foram efetuadas várias outras detenções relacionadas com os desacatos registados após o encontro.