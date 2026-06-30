Joe Cronin, Diretor Geral do Portland Trail Blazers, anunciou a contratação do base Ja Morant, através de uma troca junto aos Memphis Grizzlies. Os extremos Jerami Grant e Kris Murray seguiram o caminho inverso e vão integrar a equipa de Memphis. 

O norte-americano de 26 anos participou em 327 encontros ao longo de sete temporadas na NBA, com médias de 22,4 pontos, 7,4 assistências, 4,6 ressaltos, 1 roubo de bola em 31,7 minutos por jogo. 

Morant foi escolhido pelos Grizzlies no Draft de 2019 e foi eleito Rookie, primeira época enquanto profissional, do ano, na temporada de estreia. Integrou por duas vezes a equipa All-Star da NBA, em 2022 e 2023. 

A passagem pelo conjunto da Conferência Oeste ficou marcada pelos problemas extra-campo, ligados à posse de arma.

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