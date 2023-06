Ja Morant, base dos Memphis Grizzlies, foi suspenso pela NBA por 25 jogos, anunciou esta sexta-feira a liga norte-americana de basquetebol.

O jovem de 23 anos é suspenso pela segunda vez no espaço de cerca de três meses, e pelo mesmo motivo: a exibição de uma arma num direto nas redes sociais.

Em março, Morant filmou-se num clube noturno com uma arma na mão e foi afastado pela NBA durante oito jogos. Agora, por ser reincidente, o castigo aumentou.

O basquetebolista norte-americano não poderá, sequer, participar em qualquer atividade pública dos Grizzlies e fazer qualquer jogo de pré-época.

«Antes do regresso à competição, [Ja Morant] será obrigado a formular e a cumprir um programa com a liga que aborda diretamente as circunstâncias que o levaram a repetir este comportamento destrutivo», lê-se ainda, no comunicado da NBA.

«Tive tempo para refletir e perceber o dano que causei. Quero pedir desculpa à NBA, aos Grizzlies, aos meus colegas de equipas e à cidade de Memphis. (…) Às crianças que me seguem, desculpem por vos ter falhado como modelo a segui. Prometo que vou melhorar. Aos meus patrocinadores, prometo que vou representar melhor as vossas marcas. E a todos os meus fãs, vou compensar-vos, prometo», escreveu Ja Morant, nas redes sociais.