O base Jamal Crawford, que completou 42 anos no domingo, anunciou o final da carreira depois de duas décadas na NBA, período no qual representou nove equipas.

«Adeus ao jogo e a toda a sua adrenalina. Obrigado basquetebol, devo-te tudo», escreveu na rede social Twitter.

“ Goodbye to the game, all the spoils the adrenaline rush.”



Thank you basketball, I owe you everything …..✌🏾 pic.twitter.com/PpKYjoqz9p