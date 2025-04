Joel Embiid, dos Philadelphia 76ers, vai ser operado ao joelho esquerdo.

O antigo MVP da NBA foi forçado a terminar a época mais cedo, no final de fevereiro, devido aos problemas que apresentava no joelho, já há mais de um ano. Na presente época jogou apenas 19 jogos.

Embiid, de 31 anos, vai realizar agora uma artroscopia do joelho, uma técnica cirúrgica que permite tratar lesões no interior das articulações, com o recurso a uma câmara ou artroscópio.

Os Philadelphia 76ers estão em 13.º lugar da Conferência Este.