Uma das irmãs de Kawhi Leonard, uma das grandes estrelas da NBA, foi condenada a prisão perpétua nos Estados Unidos.

Kaneesha Williams, a irmão do jogador, foi acusada com outra mulher de assassinar uma idosa, num casino, na Califórnia, em 2019

O tribunal condenou a irmã do jogador em fevereiro e nesta sexta-feira proferiu a sentença.

De acordo com os relatos em tribunal, Kaneesha Williams e Candance Townsel seguiram uma idosa até à casa de banho, com o intuito de lhe roubar a bolsa com dinheiro que trazia. Uma testemunha depôs que a irmã de Kawhi entrou no WC e passado uns momentos ouviu-se um grande barulho, com a mulher mais velha caída no chão. Morreu quatro dias depois.

Esta não é a primeira vez que Kawhi Leonard tem de lidar com um drama familiar. Em 2008, o pai foi vítima de homicídio.