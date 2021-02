O jogo entre os Brooklyn Nets e os Toronto Raptors, que os canadianos venceram por 123-117, ficou marcado por grande confusão envolvendo Kevin Durant e o protocolo da NBA por causa da covid-19.

O jogador dos Nets tinha sido informado de que não poderia jogar por ter tido um contacto de risco com alguém com um resultado inconclusivo à covid-19. Durant teve três testes negativos nas últimas 24 horas e acabou por ser autorizado a jogar porque a pessoas com quem o jogador contactou não tinha tido teste positivo.

Chegou atrasado ao jogo, mas a história aina não estava terminada. Kevin Durant jogou 19 minutos, fez oito pontos, pegou seis ressaltos e cinco assistências, mas… teve de voltar a sair.

Isto porque, durante o jogo, a pessoa com quem Durant tinha contactado recebeu o resultado positivo, o que, segundo o protocolo da NBA, obriga o jogador a ficar em isolamento.

Este é o momento em que Kevin Durant foi informado de que teria de sair:

Depois, o jogador ainda esteve ativo no Twitter a pedir que o libertassem, tendo recebido o apoio de muitos adeptos.