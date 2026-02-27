Kevin Durant voltou a escrever história na madrugada desta sexta-feira. Ao anotar 40 pontos na vitória dos Houston Rocktes frente aos Orlando Magic (113-108), o extremo de 37 anos tornou-se no sexto jogador da história a atingir a marca dos 32 mil pontos na carreira.

O gigante natural do Texas tornou-se, apenas, no segundo jogador mais rápido a fazê-lo. Apenas Michael Jordan – quem mais? – fê-lo mais cedo.

De notar que do top-10 de maiores pontuadores da NBA apenas Lebron James, Kevin Durant e James Harden estão ainda a jogar.

Esta exibição coroou, também, o máximo da temporada de KD. Embora que, no que toca à carreira, o máximo do norte-americano são os 55 pontos apontados aos Atlanta Hawks, na altura pelos Brooklyn Nets.

Kevin Durant entrou na NBA em 2007, como segunda escolha dos extintos Seattle SuperSonics – agora Ohlahoma City Thunder. Representou ainda os Golden State Warriors – onde conquistou dois títulos – os Brooklyn Nets, os Phoenix Suns e agora os Houston Rockets.

Foi também considerado o melhor jogador da Liga (MVP) na época 2013/14 e rookie do ano (2007/08). É 11 vezes All-Star e tem quatro medalhas de ouro olímpicas.

No que toca ao jogo, KD foi preponderante para a vitória dos Rockets. A formação do Texas perdia por 19 pontos no terceiro quarto. Porém, uma exibição memorável de Durant permitiu o terceiro triunfo consecutivo para Houston. Do lado dos Magic o mais inconformado foi Desmond Bane, que somou 30 pontos.

Os Rockets são, atualmente, terceiros da Conferência Oeste com 37 vitórias e 21 derrotas. Orlando, por sua vez, ocupa a sétima posição da Conferência Este com 31 vitórias e 27 derrotas.

RELACIONADOS
Hóquei: Benfica volta a vencer Sporting e garante «quartos» na Champions
Andebol: Sporting vence Aalborg na Champions com grande reviravolta
Atletismo: Diribe Welteji suspensa por dois anos devido a doping
Duro golpe para Patrícia Sampaio: judoca vai parar quase até ao final do ano