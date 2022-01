Dois anos após a tragédia que vitimou Kobe e Gigi Bryant, foi erguida uma estátua de bronze junto ao local do acidente de helicóptero.



Na obra Gigi surge a segurar uma bola de basquetebol enquanto o pai descansa o braço no seu ombro. É possível ainda ver o número 24 na costas de Kobe, um dos números que este utilizou durante a sua carreira nos Lakers.



A estátua foi feita por Dan Medina, artista de Los Angeles, que pretende ter autorização para realizar uma estátua em tamanho real e que possa ficar permanentemente no local.



Além de Kobe e Gigi, faleceram ainda mais sete pessoas no acidente de helicóptero.



Veja as imagens da homenagem a Gigi e Kobe na galeria associada ao artigo.