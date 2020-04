No final de janeiro o mundo chorou a morte de Kobe Bryant e da filha, Gigi. A esposa do antigo basquetebolista, Vanessa, raramente apareceu em público, com excepção da cerimónia de homenagem ao marido no Staples Center.



No entanto, no último sábado Vanessa divulgou imagens da primeira Páscoa em família desde que Bryant e Gigi partiram. Bianca e Capri abriram as delícias da Páscoa com a mãe que fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.