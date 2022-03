Os Los Angeles Lakers perderam no reduto dos Dallas Mavericks (128-110), na última madrugada, e estão fora da zona de play-in, em igualdade pontual com os San Antonio Spurs.

O conjunto de LA sentiu as ausências dos lesionados LeBron James e Anthony Davis, sobretudo porque teve pela frente um Luka Doncic imparável. O esloveno anotou um triplo-duplo (46.º na carreira) com 34 pontos, 12 ressaltos e 12 assistências.

No lado visitante, Malik Monk foi o melhor marcador, com 28 pontos, enquanto Russell Westbrook chegou aos 25, com oito ressaltos e seis assistências.

Numa altura em que ainda há sete jogos por disputar, os Lakers seguem com 31 vitórias e 44 derrotas, as mesmas dos Spurs. Já os Mavericks, são quartos a Oeste.

Noutro dos jogos desta madrugada, Giannis Antetokounmpo conseguiu 40 pontos e 14 ressaltos no triunfo dos Milwaukee Bucks em casa dos Philadelphia Sixers (118-116), que somaram a segunda derrota consecutiva.

No triunfo dos Brooklyn Nets diante dos Detroit Pistons (130-123), Kevin Durant também passou a barreira dos 40 pontos (41) e conseguiu o duplo-duplo, chegando às 11 assistências.

Os resultados da última madrugada na NBA:

76ers 114-116 Bucks

Wizards 94-107 Bulls

Nets 130-123 Pistons

Mavericks 128-110 Lakers

Clippers 121-115 Jazz